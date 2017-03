It’s true: Martin Garrix heeft een vriendin!

Ons hartje brak ook een klein beetje bij het tikken van dit nieuws, maar de geruchten blijken nu toch écht waar te zijn: Martin Garrix heeft een vriendin. De DJ is verliefd op het bloedmooie model Charelle Schriek – en wij hebben de eerste beelden!

Op Instagram bleef een foto van de tortelduifjes nog uit, maar meerdere media schreven al dat Martin zijn hart verloren zou hebben aan de knappe blondine. Maar zonder bewijs bleven wij stiekem toch nog een beetje hoop houden dat de mooiboy nog altijd als vrijgezel door het leven zou gaan.

Maar dankzij een fan, is het nieuws nu toch wereldkundig gemaakt. De fan in kwestie wist een foto te maken van de lovebirds, tijdens hun vakantie in Austalië. Martin en Charelle dobberen heel romantisch samen op een boot. En zien we daar nou een kus?

Bekijk de foto hieronder. En om alle twijfel uit de wereld te helpen: het is hem écht. Want niet lang na deze foto plaatste Martin zelf een foto vanaf een boot. In Australië. Juist. You do the math. Gefeliciteerd, Martin!

Bron: Glamour, Instagram

