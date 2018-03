De roze trouwjurk van Samantha ‘Barbie’ de Jong staat voor dít bedrag op Marktplaats

Wat ex-realityster Samantha de Jong de afgelopen maanden meemaakt is op z’n minst roerig te noemen. Ze wist iedere keer het nieuws te halen/ Van haar kinderen die met hun vader mee naar Spanje gingen tot grote geldzorgen… Het is tijd om af te rekenen met het verleden.

Klein extraatje

Haar trouwjurk staat namelijk te koop op Marktplaats, zo weet RTL Boulevard. Neemt ze dan nu definitief afscheid van haar relatie met ex-man Michael? Wellicht. De 750 euro die ze ervoor vraagt zorgen er in ieder geval voor dat ze weer een beetje adem kan halen als het om haar financiën gaat. Barbie leeft namelijk nog steeds van een uitkering.

Voor de helft

Nieuw zou de jurk 1500 euro gekost hebben, valt te lezen in de advertentie. Maar de jurk “moet wel ff opnieuw gestoomd worden”. De vraag is echter of Samantha de persoon is die de jurk verkoopt. Aan de foto’s te zien is het in ieder geval wel de hoogblonde Haagse die nog één keer haar trouwjurk aantrok. Wellicht is het dus een vriendin die Sam helpt met de verkoop.

Een week geleden maakte Samantha er overigens geen geheim van dat ze zichzelf nog één keer in de jurk hees:

Keep calm and i love princess !! Me oude trouw jurk voel me weer een prinsesje haha !! Het is alweer bijna 6 jaar geleden dat ik ging trouwen Posted by Sammy De Jong on Tuesday, March 20, 2018

