Trotse Ferri Somogyi onthult geslacht baby

Een kleine maand geleden maakte Ferri Somogyi het heuglijke nieuws bekend dat zijn vriendin Noëlle van Stek in verwachting is. Nu onthult de GTST-ster welke kleur muisjes hij over een paar maanden moet inslaan.

Beschuit met… roze muisjes! Zo laat Ferri weten op Instagram. ‘Dit is ons grote wonder’, schrijft hij bij wat echobeelden. ‘Onze dochter (drinkt hier slokjes vruchtwater).’

September

Het eerste kindje van Ferri en Noëlle zal in september geboren worden, zo bleek uit een van de hashtags die de acteur bij het bekendmakende kiekje zette. ‘Er is een lieve kleine baby op komst!’, schreef hij destijds bij de romantische foto.

