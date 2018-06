Superslanke Trijntje Oosterhuis onthult afvalmethode: ‘Geen plastische chirurgie’

Onlangs spotten wij met verbazing de waanzinnige wespentaille van zangeres Trijntje Oosterhuis, die – zo is algemeen bekend – al jaren worstelt met haar gewicht. Behalve ontzettend veel complimenten kan Trijntje ook rekenen op een hoop vragen met betrekking tot haar afvalproces. Op verzoek onthult de Ladies of Soul-ster nu hoe ze het voor elkaar heeft gekregen om een figuur te creëren waar zelfs een zandloper nog jaloers op is.

Trillingen

Volgens de 45-jarige zangeres is ze vele kilo’s kwijtgeraakt met hulp van een kliniek voor cosmetische geneeskunde. Bij een nieuwe foto waarop Trijntje’s slanke figuur goed in beeld komt legt ze op verzoek van meerdere volgers uit hoe de vork in de steel zit. Ze verwijst naar een kliniek waarbij niet plastische chirurgie, maar ‘ultrasone trillingen’ geweldige resultaten voor je figuur kunnen hebben.

Dieet

De trillingen en bepaalde radiofrequenties kunnen onderhuids vet in beweging brengen. Vervolgens wordt dit ‘losgemaakte’ vet door massages via de lymfeklieren afgevoerd, zo verklaart de kliniek op haar website. Volgens Trijntje heeft zij haar gewichtsverlies hieraan, en mede aan een dieet onder toezicht van een arts, te danken.

Kilo’s knallen

Hoeveel Trijntje exact is afgevallen, is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe lang Trijntje gebruik (heeft ge)maakt van de speciale afvalmethode.

