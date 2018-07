Trijntje Oosterhuis waanzinnig mooi slank in sexy jumpsuit

Trijntje Oosterhuis is onwijs veel afgevallen en dat is goed te zien. Wanneer ze op Instagram een foto post waarop haar lichaam goed te zien is, valt bij haar volgers vooral haar slanke taille op.

Complimentenregen

Alle reacties zijn dan ook vol lof. “Wauw wat zie je er prachtig uit Trijntje Oosterhuis!”, klinkt één van de vele positieve reacties. Aan de grote glimlach op haar gezicht te zien geniet ook de zangeres zelf met volle teugen van haar nieuwe ik.

Beeld: Hollandse Hoogte