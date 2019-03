Trijntje Oosterhuis deelt nieuwe foto van afgeslankte lijf en lijkt minstens 20 jaar jonger

Trijntje Oosterhuis (46) mag dan misschien de veertig gepasseerd zijn, maar aan haar uiterlijk zie je dat er absoluut niet vanaf. Op een nieuwe foto is opnieuw te zien dat de zangeres ontzettend veel is afgevallen, wat zorgt voor een hoop complimenten.

Het valt de volgers van Trijntje direct op dat ze keihard aan haar lijf heeft gewerkt de afgelopen tijd. “Zo geweldig trots, wat zie je er ongelooflijk mooi uit, zeg. Wat een figuurtje! Echt superknap!”, luidt een van de reacties. Een ander schrijft: “Fantastisch! En wat is het heerlijk om te zien dat je lekker in je vel zit.” Ook vinden haar fans dat ze er jaren jonger uitziet. Zo reageert iemand: “Mooi! Weer bijna als 20 jaar geleden.”

Op 30 maart staat Trijntje Oosterhuis in de Amsterdamse Ziggo Dome voor haar jubileumconcert. Haar doel? De iconische rode jurk dragen die ze droeg tijdens haar optreden in de Arena op 1996. Een hoop fans vragen zich dan ook af of ze dat streven al behaald heeft. “En… past-ie al?”, klinkt het.

Keihard tegenaan

In een eerder interview vertelde de brunette wat haar drijfveer was om af te vallen. “Ik heb heerlijke kinderen op de wereld mogen zetten en dat trekt toch een wissel op je lichaam en dus moet je er af en toe in je leven keihard tegenaan”, zei ze tegen Story. “Het is ook een mentale kracht. Ik voel me nu sterk en ik heb er zin in. Het is heerlijk om in zo’n energie te zitten.”

Beeld: ANP, Instagram