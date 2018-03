Trijntje Oosterhuis lyrisch over The Voice Kids-kandidate

Wat een stem, wat een stem! Yosina Rumajauw is nog maar tien jaar oud, maar wist nu al een diepe indruk te maken. En niet alleen op de jury en het publiek. De kleine zangeres zong gisteravond namelijk het nummer ‘Ken Je Mij’ van Trijntje Oosterhuis. En die was op zijn zachts gezegd lyrisch over Yosina’s optreden.

Ook op social media krijgt de piepjonge zangeres alleen maar lof voor haar optreden tijdens de blind auditions. ‘Zo bizar mooi! Wow’, ‘Het kind is pas tien jaar oud en zingt beter dan menig professional’ en ‘De winnaar is bekend hoor’ is dan ook slechts een greep uit de vele reacties.

Theatertour

Maar de mooiste reactie was toch wel die van Trijntje Oosterhuis. De zangeres liet op Instagram weten zich enorm vereerd te voelen dat Yosina haar nummer zong. ‘Wow, Yosina! Wat prachtig gezongen, ben er stil van. Bij deze ben je uitgenodigd om een keer als special guest in mijn theatertour te komen zingen’. Als dat geen leuke verrassing is!

Beeld: YouTube, The Voice Kids