Trijntje Oosterhuis: ‘De moeilijke periode rond en na mijn scheiding heeft veel met me gedaan’

Dit is het jaar van Trijntje Oosterhuis (46). Niet alleen zit ze 25 jaar in het vak, er is ook een nieuw album, een nieuwe clubtour en een nieuwe look. “Die moeilijke periode rond en na mijn scheiding ligt nu ver achter me, maar die heeft veel met me gedaan.”

In de afgelopen 25 jaar zong Trijntje onder meer tijdens de opening van de Arena het nummer De zee, trad ze op met grootheden als Herbie Hancock, Queen en Burt Bacharach, vertegenwoordigde ze Nederland op het Songfestival en was ze een van de Ladies of Soul. Dat nieuwe album, Dit is voor mij, is haar eerste Nederlandstalige album. De taal van haar hart, zegt ze daarover. Want hoe je je voelt, kun je nu eenmaal het beste uitdrukken in je de taal waarin je ook droomt.

Is dit dan ook je meest persoonlijke album?

“Het is in elk geval mijn meest persoonlijke zelfgeschreven album. Ik heb ook andere nummers die mij op het lijf zijn geschreven, maar dat waren niet mijn eigen nummers. Dit album is mijn eigen repertoire. Ik ben met een aantal mensen, jonge talenten en oude rotten in het vak, gaan schrijven. Ik heb bijvoorbeeld met singer-songwriter Linde Schöne Dit is voor mij geschreven. Zij is de helft jonger dan ik en dus uit een andere generatie, maar we luisterden naar dezelfde muziek toen we opgroeiden: Stevie Wonder, Earth Wind & Fire. Daarmee hebben we een bepaald verwantschap. Ik heb ook met Henny Vrienten een nummer geschreven, en hij is al in de 70, voor mijn dochter Maël. Alvin, haar vader, heeft de muziek geschreven en Henny en ik de tekst. Ik vond het heel bijzonder om voor haar een nummer te schrijven. Omdat ik het ook zo bijzonder vond om moeder te worden van een meisje. Ik houd van al onze kinderen evenveel, ik heb 2 zoons en Alvin 1 uit een eerdere relatie, maar moeder worden van een vrouw is gewoon anders, daarmee geef ik toch het moederschap door.”

In het najaar ga je op clubtour met Alvin, terwijl je ook hebt gezegd: ‘We gaan niet samenwerken.’

“In het begin zeiden we dat inderdaad tegen elkaar. Het leek ons zo stom: een stel zijn en dan ook nog samen op het podium. Maar die clubtour is voor mij echt weer teruggaan naar het begin, daarom neem ik een band van jonge muzikanten mee. Ik wil dat gevoel van vroeger terughalen, die gretigheid die je hebt als net bent begonnen, als alles nog open is. Dat kan met deze band. Het is echt dat gevoel van: we gooien alles in een bus en crossen het hele land door. Toen ik de band ging samenstellen dacht ik: ik lijk wel gek om dat zelf te doen, terwijl Alvin dat als geen ander kan. Hij zat in de eerste bezetting van Total Touch. Hij kent mij dus nog van die beginperiode. Hij weet als geen ander waar ik vandaan kom. Dus als iemand dat gevoel van vroeger kan omzetten naar een goede band is hij dat. Het wordt echt heel leuk, ik heb er ook veel zin in.”

Hoe ‘voelt’ deze nieuwe fase?

“Dit is de fase waarin heel veel samenkomt. Ik ben aan de ene kant moeder kip die op haar eieren zit. Het moederschap vind ik een heel mooie ontwikkeling in mijn leven, dat staat ook altijd voorop. Daarnaast heb ik mezelf als artiest omhelsd. Ik heb altijd de wind in de zeilen gehad en kon terugvallen op groot talent. Maar er is dus ook een periode geweest dat ik dat tegen een ander daglicht aanhield. Die moeilijke periode rond en na mijn scheiding ligt nu ver achter me, maar die heeft veel met me gedaan. Op mijn nieuwe album komen ook al die fases samen: het moederschap, de relatie met mijn ouders, mijn werk, mijn onzekerheden, twijfels, angst en pijn, maar ook mijn geluk, liefde en empowerment. Dat is niet met een dikke middelvinger naar de wereld toe van: kijk mij nu eens. Het is jezelf liefhebben en accepteren dat al die fases bij je horen en jou als mens 1 maken. En dat je daar openhartig over durft te zijn. Dus ja, nu ik dat allemaal weet en heb omarmd, voelt deze fase eigenlijk heel lekker. Ik sta echt dicht bij mezelf. Ik doe de dingen die ik wil doen en laat me niet meer zo snel gek maken.”

Lees ook

Wat een knapperd! Zo ziet de zoon van Trijntje Oosterhuis er nu uit

En daar hoort een nieuwe look bij?

“Nou ja, dat hoeft natuurlijk niet, maar voor mij werkte dat heel goed. Ik vind alle vrouwenlichamen mooi, maar het moet wel een lijf zijn dat bij je past. Of dat dan maat 48 of 38 is, maakt niks uit. Na de geboorte van Maël was mijn lichaam voor mijn gevoel uit balans en lag mijn hormoonhuishouding overhoop. Dus ben ik gaan afvallen. Geen ingewikkeld gedoe hoor, ik heb gewoon het Alizonne-dieet gevolgd. Ik had een goede stok achter de deur, want ik wilde heel graag voor mijn jubileumconcert afgelopen maart die rode jurk aan die ik droeg tijdens de opening van de Arena. Die was een paar maten kleiner, dus dat was mijn doel. Die jurk hing in mijn kast, zodat ik er elke keer naar kon kijken en wist: o ja, daar doe ik het voor. Nu zit ik lekkerder in mijn vel, omdat ik meer energie heb, maar in de kern ben ik natuurlijk niks veranderd. Sterker nog: in de periode dat ik wat dikker was, heb ik geleerd om te vertrouwen op dat wat mij als mens sterk en krachtig maakt. En dat is niet zozeer de buitenkant, maar de binnenkant.”

Kijk voor meer informatie over het album en de clubtour, die op 12 oktober 2019 begint, op trijntje.nl.

Lees het hele interview in Flair 37. Deze editie ligt vanaf 11 september in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Saskia Smith | Beeld: Bart Honingh