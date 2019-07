Trijntje Oosterhuis overspoeld met complimenten: ‘Je lijkt op Jennifer Lopez’

Trijntje Oosterhuis zit goed in haar vel, en dat valt ook haar fans op. De zangeres deelt een foto van zichzelf en wordt daarna overspoeld met positieve reacties.

Trijntje stond gisteren model voor het tijdschrift Nouveau. Daarvoor werd ze onder handen genomen door visagist Leco van Zadelhoff, en dat resultaat legde ze vast met een selfie. “En dat voor een maandagochtend”, grapt de zangeres.

Jennifer Lopez

Haar volgers vinden haar er prachtig uitzien. “Mooi Trijn!”, reageert Gordon. Haar fans zijn ook laaiend enthousiast, en zien zelfs gelijkenissen met superster Jennifer Lopez. “Jij word ook alleen maar mooier”, complimenteert een fan. “Je lijkt op Jennifer Lopez!”

Lees ook

Trijntje Oosterhuis deelt nieuwe foto van afgeslankte lijf en lijkt minstens 20 jaar jonger

Keihard tegenaan

Dankzij de zogeheten Alizonne Therapie is Trijntje heel wat kilo’s verloren. In een eerder interview vertelde de brunette wat haar drijfveer was om af te vallen. “Ik heb heerlijke kinderen op de wereld mogen zetten en dat trekt toch een wissel op je lichaam en dus moet je er af en toe in je leven keihard tegenaan”, zei ze tegen Story. “Het is ook een mentale kracht. Ik voel me nu sterk en ik heb er zin in. Het is heerlijk om in zo’n energie te zitten.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.