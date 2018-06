Trijntje Oosterhuis overspoeld met complimenten wegens slanke figuur

Toen Trijntje Oosterhuis deze week een foto deelde in een rode jurk, werd ze overspoeld met complimenten. Een paar dagen later was het weer raak, toen ze een kiekje op Instagram plaatste in een zwarte outfit.

Lees ook: Wauw: Trijntje Oosterhuis showt wespentaille om jaloers op te zijn

Over één ding valt niet te twisten: Trijntje Oosterhuis kan niet alleen geweldig zingen, maar ziet er ook fantastisch uit. Dat vinden ook haar volgers; op alle kiekjes die de zangeres post wordt vol lof gereageerd. ‘Je ziet er waanzinnig goed uit!’, schrijft iemand. ‘Wat ben je afgevallen zeg! Wat knap en mooi’, reageert een ander. Daarnaast krijgt ze dingen te horen als ‘prachtvrouw’ en ‘slank’.

Lekker in je vel

Wat betreft Trijntje gaat het niet om de kilo’s, maar om het feit of je lekker in je vel zit. Eerder maakte ze dat duidelijk aan een brutale journalist, toen ze de vraag kreeg of ze van plan was wat kilo’s kwijt te raken. ‘Nou, wat denk je zelf? Beetje brutaal. Ik ga daar ten eerste geen antwoord op geven, maar vind het ook een beetje een rare vraag als ik eerlijk ben. Dat doet er niet echt toe volgens mij. Je moet gewoon lekker in je vel zitten en fit zijn. Dat is zoals het is en daar gaat het om.’

Een bericht gedeeld door Trijntje Oosterhuis (@trijntjeoosterhuis) op 3 Jun 2018 om 11:05 (PDT)

Een bericht gedeeld door Trijntje Oosterhuis (@trijntjeoosterhuis) op 8 Jun 2018 om 12:11 (PDT)

