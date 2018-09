Na Verliefd op Ibiza zet regisseur Johan Nijenhuis in op een volgende romantische komedie in een zonnig oord. Binnenkort kunnen we gaan genieten van zijn nieuwste speelfilm Verliefd op Cuba – met hoofdrollen voor onder anderen Susan Visser en Jan Kooijman – waarvan de eerste beelden je al helemaal in de stemming brengen.

Ammehoela

Het verhaal draait om Loes (Susan Visser, Gooische Vrouwen), die plotseling wordt gebeld dat haar dochter (Abbey Hoes, Zwaar verliefd!) op Cuba gaat trouwen met een Cubaan (zanger Rolf Sanchez). Ze boekt de eerstvolgende vlucht naar Havana en is vastberaden om een stokje voor dit huwelijk te steken.

Geloof in de liefde

Tijdens haar verblijf op het eiland hervindt Loes toch haar geloof in de liefde door een affaire met de woest aantrekkelijke Jan (Jan Kooijman) én met haar ex-man Alex (Tjebbo Gerritsma).

Primeur

Johan Nijenhuis heeft een vergunning gekregen om op het communistische eiland de romantische komedie Verliefd op Cuba te gaan draaien. Hiermee is de regisseur naar eigen zeggen de eerste Nederlandse regisseur die op Cuba een film mag maken.

Bye, winterdip!

Terwijl de zomer in Nederland zo’n beetje voorbij is, krijgen we bij het zien van deze eerste beelden spontaan een vakantiegevoel. De kleurrijke sets, de muziek, de zwoele blikken en hete zoensessies halen je, zodra de film verschijnt op 14 februari 2019, direct uit je winterdip.

Bekijk de trailer in onderstaande video:

