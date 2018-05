In 2010 werd bekend dat er een film over een van de meest legendarische bands ooit – Queen – gemaakt zou worden. De productie kreeg daarna de ene na de andere tegenslag te verwerken, maar acht jaar later is het dan éindelijk zover: Bohemian Rhapsody komt eraan en bij het zien van de eerste trailer geloof je héél even dat leadzanger Freddie Mercury uit de dood is opgestaan…

Legendarisch

De film is een ode aan Queen en Freddie – die in 1991 overleed aan de gevolgen van Aids – en volgt de razendsnelle opkomst van de band aan de hand van hun wereldberoemde, iconische liedjes en hun unieke geluid. Ook de heftige levensstijl van de zanger die bijna zorgde voor het einde van Queen komt aan bod. Uiteraard mogen beelden van hun benefietconcert Live Aid in 1985, dat bestempeld is tot het beste concert aller tijden.

Indrukwekkend gecast

Van de kersverse trailer krijg je spontaan kippenvel; zó goed zijn alle bandleden – en in het bijzonder Freddie, gespeeld door Mr. Robot-acteur Rami Malek (37) – gecast. En dan die muziekklassiekers die íedereen kan meezingen eronder… Man, man, man, wat hebben wij ZIN in deze film.

Bohemian Rhapsody is verschijnt in het laatste kwartaal van 2018 in de Nederlandse bioscopen.

The Queen movie now has a completed script, a director on board and cast selected, and a title – Bohemian Rhapsody. pic.twitter.com/teOudVd8Yc — Eric Alper (@ThatEricAlper) September 5, 2017

