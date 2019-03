Touriya Haoud: ‘Geld maakte me een verwend nest’

Model en entrepreneur Touriya Haoud stond ooit op de rode loper in geleende merkkleding. Samen met Sylvie Meis had ze een missie: beroemd worden. Een internationale filmrol én een scheiding van de steenrijke Amerikaanse acteur Greg Vaughan later staat ze weer met beide benen op de grond. “Alles in mijn leven was lucht.”

Touriya verhuisde 13 jaar geleden naar Amerika voor de liefde. In de zomer van 2006 trouwde ze met haar inmiddels ex-man, Hollywoodacteur Greg Vaughan, bekend van onder meer The Young and the Restless en General Hospital. Samen hebben ze drie zoons: Jathan, Cavan en Landan. “Je komt terecht in een andere wereld. Alles ademt glamour. Mensen wonen in de duurste huizen, rijden in de grootste auto’s. We leefden in een bubbel. De uitdaging is om met beide benen op de grond te blijven.”

Is die levensstijl besmettelijk?

“Ik ben zelf, dat durf ik nu wel te zeggen, ook een paar jaar oppervlakkig geweest. Ik wilde per se een bepaalde auto – een Range Rover. Ik moést de nieuwste tas – of het nu van Céline, Dior of Chanel was – hebben. Als eerste. Ik vond het belangrijk om in een huis op de Hills met een zwembad te wonen.” Ze noemt zichzelf dan ook best een verwend nest in de eerste jaren met Greg. “Je standaard gaat omhoog. Net als je ego. Alles moest perfect zijn. Als we op reis waren, wilde ik het beste hotel. Ik kon chagrijnig worden als de bedden niet comfortabel genoeg waren of er geen badjassen hingen. Belachelijke dingen. Dom.”

Hoe ervaarde je het dat Greg meer verdiende dan jij?

“Eigenlijk vond ik dat wel relaxed. Er zat geen limiet op onze American Express-card. Ik kon alles doen en laten wat ik wilde. Ik was toen ook jonger, dan neem je dingen sneller voor lief. In een nieuwe relatie zou ik nog steeds een financieel stabiele partner willen. Ik ga niet voor een man werken. Maar ik vind het wel belangrijk dat je samen een powerteam bent. Vroeger zag ik dat anders. Toen was het: where can I go, what can I buy? Zoals iedereen in L.A. is.”

Hoe zag je leven er na de scheiding uit? Ging je van schatrijk naar straatarm?

“Ik werd niet arm, maar kreeg wel een minder comfortabel leven. Normaler. Greg betaalt kinderalimentatie, maar dat was niet genoeg om op de oude voet door te gaan. Ik ga naar bed zonder gezeik en ik word wakker zonder gezeik, haha. Ik kan doen en laten wat ik wil zonder dat iemand me vraagt waar ik naartoe ga en hoe laat ik thuiskom. Ik moet hard werken voor mijn geld. Dat beschouw ik als een spirituele les. Het heeft me gegrond en teruggebracht naar mijn wortels, naar de values die ik van mijn ouders heb meegekregen: hard werken, sparen, beschaafdheid, dingen waarderen. Daar ben ik ze dankbaar voor. Zij waren zo down to earth.”

Mis je de ultieme luxe stiekem weleens?

“Ik ben druk aan het werk als model en ik ben er trots op dat ik nog altijd mooie contracten binnensleep. Dat is veel leuker dan wapperen met een unlimited creditcard. Met geld kun je geen liefde kopen. Geen familie. Geen vrienden. Niets wat het hart goed doet.”

Lees ook

Een kijkje in de portemonnee van Anne: ‘Ik verdien niet slecht, maar het kan altijd meer zijn’

Zou je ook een relatie kunnen hebben met een doorsnee man?

“Ik zou niet met een supermarktmedewerker of een brandweerman kunnen gaan. Dat is niet alleen een geldkwestie. Het draait om een bepaalde levensvisie. Ik houd van gedreven, ambitieuze mannen met de instelling: the sky is the limit. Ik wil een man hebben tegen wie ik kan opkijken, die me doet groeien als persoon. Ik kan niet veel leren van iemand met een negen tot vijf baan, die bij thuiskomst tv wil kijken. Dat kan best leuk zijn, maar niet elke dag.”

Benieuwd naar het hele interview met Touriya? Lees verder in Flair Budget, die vanaf dinsdag 26 maart in de winkels ligt.

Tekst: Anette de Vries | Beeld: ANP