Toprak Yalçiner deelt met trots een kiekje van haar gigantische babybuik

Toprak Yalçiner geniet duidelijk met volle teugen van haar zwangerschap en deelt haar geluk maar al te graag met haar Instagramvolgers. Zo verklapte ze onlangs het geslacht van haar kindje en deelt ze nu een kiekje van haar babybuik.

Lees ook: Lekker lijstje met GTST-logica: deze bizarre romances waren de normaalste zaak van de wereld

Op de foto die de GTST-actrice heeft gedeeld, is ze van de zijkant te zien, waardoor haar buik duidelijk te aanschouwen is. En zo te zien groeit die als kool. ‘Groetjes van ons en de wasmand’, schrijft Toprak erbij.

Paar weken

Wanneer ze precies is uitgerekend, is de vraag. Maar het kan in elk geval niet lang meer duren. Onlangs postte ze een selfie met haar geliefde Mats, met daarbij de tekst: ‘Over een paar weken gaat deze man het mijn vader erg moeilijk maken. Kan niet wachten om mijn man als vader te leren kennen. Weet nu al dat hij de liefste zal zijn.’

In januari maakte Toprak wereldkundig in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Ook dat heuglijke nieuws maakte ze bekend met een bijzonder kiekje op Instagram.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram