It’s a… Toprak Yalçiner maakt geslacht van haar kindje bekend

Hoera! Donderdag mocht Toprak Yalçiner 31 kaarsjes uitblazen. En daarom besloot ze haar volgers te trakteren op een bijzonder nieuwtje, namelijk het geslacht van haar kindje.

De GTST-ster heeft haar volgers eerst nieuwsgierig gemaakt door een selfie te plaatsen, versierd met roze en blauwe stippen. ‘Vandaag is de dag dat ik jarig ben!’, schrijft Toprak erbij. ‘En wie jarig is, geeft een scoop! Krijgen Mats en ik een meisje of een jongen? Wat denken jullie?’ En dat lokt zéker een reactie uit bij haar volgers; naast alle felicitaties wordt er flink gespeculeerd onder de post.

It’s a…

Niet veel later besluit de actrice haar volgers uit hun lijden te verlossen door het geslacht toch echt te verklappen. Op haar nagels is de tekst ‘oh boy’ te lezen, wat betekent dat het binnenkort tijd is voor beschuit met blauwe muisjes!

In januari maakte Toprak wereldkundig in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Ook dat heuglijke nieuws maakte ze bekend met een bijzonder kiekje op Instagram.

• OH BOY • 💙 Een bericht gedeeld door Toprak Yalciner (@topraky) op 21 Jun 2018 om 8:48 (PDT)

