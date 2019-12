De stembus is geopend! ‘Beste Zangers’-ster Floor Jansen wil in Top 2000 komen

Het is ieder einde van het jaar ‘een ding’: de Top 2000. De top drie daarvan is helaas vaak weinig verrassend (Bohemian Rhapsody staat al jaren op 1), maar wie zich daar aan ergert, heeft vanaf vandaag een nieuwe kans om de lijst te beïnvloeden. Er kan namelijk weer gestemd worden! En er is een bekende Nederlandse zangeres die dit jaar dolgraag ook een plekje verovert tussen al die andere gewaardeerde artiesten.

Beste zangers horen toch in de lijst?

Dit jaar brak zangeres Floor Jansen, die het al jaren goed doet in de metal scene, ook bij het grote publiek in Nederland door. Week na week verpletterde ze met weergaloze optredens haar medekandidaten in in ‘Beste Zangers’ afgelopen zomer. Een groepje fans is nu een evenement gestart om Floor in Radio 2’s Top 2000 te krijgen en dat ziet ze zelf ook wel zitten.

Floor gaat ervoor

Via ‘Nightwish in de Top 2000′ probeert deze groep fans om één van de nummers van Floor’s metalband in ‘de lijst der lijsten’ te krijgen. Ze krijgen daarbij steun van niemand minder dan Floor herself. Ze deelt de oproep via haar Instagram.

Welk nummer dan?

Waarschijnlijk wil je Floor’s versie van Phantom of the Opera samen met Henk Poort er wel in hebben, of haar meeslepende vertolking van Shallow, de megahit uit de film A Star Is Born. Maar deze fans zien liever gewoon een keihard metalnummer van haar band Nightwish. Vind je ook dat Floor thuishoort in de lijst, of heb je een volledig andere voorkeur? Hier kun je stemmen op je favoriete artiesten en nummers.

Beste Zangers

Over Beste Zangers gesproken: het nieuwe seizoen, dat in 2020 op tv komt, moet het zonder presentator Jan Smit doen. Die moet momenteel nog bijkomen van een ziekte en moest al zijn verplichtingen voor dit jaar afzeggen. Mede-Volendammers Nick en Simon gaan hem vooralsnog vervangen. Opmerkelijk, aangezien de vriendschap van de mannen aardig bekoeld lijkt te zijn…

