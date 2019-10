Tooske deelt verdriet na schokkende eliminatie ‘Dancing With The Stars’

Afgelopen zaterdag moest Tooske Ragas vertrekken uit ‘Dancing with the Stars’ en dat zorgde voor behoorlijk veel ophef en ongeloof in de zaal, bij de kijkers, en niet in de laatste plaats bij Tooske zelf.

Omstreden vertrek

In de laatste aflevering van Dancing with the Stars was te zien hoe Tooske en haar danspartner Glenn het veld moesten ruimen. De uitslag deed veel stof opwaaien, omdat de vakjury hun optreden had beloond met maar liefst twee tienen. Volgens veel kijkers had het programma met deze beslissing alle geloofwaardigheid verloren. Na de eliminatie luchtte Tooske dit weekend haar hart op Instagram. En daaruit blijkt wel dat de omstreden exit haar niet onberoerd heeft gelaten!

‘Oprecht verdrietig’

“I will survive, maar ook ik kan maar zoveel hebben… en hier ben ik oprecht heel verdrietig van”, schrijft Tooske op het sociale platform. Tot overmaat van ramp hoeft zij niet te rekenen op de steun van RTL. Via Mediacourant laat de zender weten dat zij achter de exit van Tooske staan. “Ondanks de fantastische performance van Tooske en Glenn, hebben zij van de kijker minder stemmen gekregen dan de rest van de deelnemers (…). Helaas kunnen wij hier niets aan veranderen”, aldus een woordvoerder van RTL.

Deelname Bibian mentel ‘oneerlijk’

Het vertrek van Tooske zette de twitter-sluis met zure reacties vol open. Boze en verontwaardigde comments stroomden massaal binnen na de uitzending. Volgens velen komt dat ook deels door de ‘oneerlijke’ Bibian Mentel… Vorige week barstte het commentaar op de ernstig zieke Bibian al los. Sommige kijkers vinden haar deelname – ze danst door haar ziekte noodgedwongen in een rolstoel – ‘oneerlijk’.

#DancingWiththeStars. Tja. Emo stemmen. Dit vertroebelt nuchter stemmen. #tooske is erg onterecht weggestemd. Jammer. Bibian is onverdiend door. — Jolanda van Leersum (@JvanLeersum) October 12, 2019

Ik ben geen superfan van Tooske maar dit….dit is waanzin. Ze had zeker doorgemoeten, #RTL4 kom terug hierop, want de geloofwaardigheid is foetsie #DancingWiththeStars — Marjan (@Marelouk) October 12, 2019

Dit was gelijk de laatste keer dat ik gekeken heb! Wat een idiote uitslag.#DancingWiththeStars — Ronie (@ronie_enzo) October 12, 2019

Eerlijk is eerlijk. Dit is echt onzin. Tooske eruit? Ze was een van de beste #DancingWiththeStars — Lotte ❤ (@TAMOCHi_) October 12, 2019

Schokgolf door de zaal

Zaterdagavond, let op, spoilers volgen, was het wéér raak. Publieksfavoriet Tooske Ragas moest het veld ruimen, maar daar was niet iedereen het mee eens: dit had volgens velen Bibian moeten zijn. Toen Tooske en haar danspartner te horen kregen dat ze afvielen, ging er een ‘schokgolf door de zaal’, zo beschreef presentator Tijl Beckand. ‘En die is terecht.’ Chantal Janzen begon vervolgens een paar minuten lang aan een uitleg slash ‘goedmaakpraatje’ om de schok te verwerken. ‘Maar we gaan niets veranderen aan de uitslag’, zei ze. Het was nogal een chaos! Ook de jury, die twee tienen gaf aan Tooske en haar danspartner, hield het niet meer. Euvgenia liep zelfs nog even het podium op en zei: ‘dit kan niet’.

Kijk hier de uitzending terug en bekijk in het onderstaande fragment de schokkende uitslag van de avond:

