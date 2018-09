Tooske Ragas: ‘Ik ben alles geworden wat ik wilde’

Vier maanden was Tooske Ragas (44) met haar hele gezin op wereldreis. Go with the flow en loslaten bleek ze eigenlijk verbazend goed te kunnen. ‘Ik hoop echt dat we thuis dat gevoel van vrijheid blijven vasthouden.’

Tooske is net een week thuis na een wereldreis van vier maanden met haar man Bastiaan (47), dochters Fien (11), Leentje (10) en Cato (8) én ‘bonuszoon’ Sem (16) uit Bas’ eerdere relatie. Nu zit ze in een casual trui en spijkerbroek met een cappuccino op een terras in haar woonplaats Bloemendaal. Wijzend naar haar voeten: ‘Kijk, ik moet deze gympen nog wassen. Ze waren ooit wit, ik heb ze die vier maanden onafgebroken aangehad. Ik dacht van tevoren dat ik het lastig zou vinden dat ik weinig kleding mee had. Maar niets bleek minder waar. Pas na drie maanden dacht ik: een ánder jurkje zou nu weleens leuk zijn. Maar tot die tijd was ik daar totáál niet mee bezig. Dus nu ben ik begonnen met mijn kasten op te ruimen. Ik heb besloten: alles wat ik niet draag of gebruik, breng ik weg. Wat moet ik ermee? We hebben ook nog veel spullen in dozen staan, die hadden we gevuld om ruimte te maken voor vrienden die tijdens onze reis een tijdje in ons huis woonden. Maar ik zei net tegen Bas: ‘Ik heb niet eens meer zin om erin te kijken. Zullen we ze gewoon zó, huppekee, weggeven?’ ’

Waar komt die opruimwoede vandaan?

‘Ik ben er tijdens het reizen achter gekomen dat je gewoon niet zo veel nodig hebt. En ik heb me ook voorgenomen dat ik nooit meer iets aantrek wat niet lekker zit. Ik hoef geen spullen, ik wil ruimte in mijn hoofd.’

Wie kwam met het idee voor de wereldreis?

‘Dat was Bas. Ik ben een redelijk stabiel mens, ik heb niet zo veel prikkels nodig. Ik kan ook al het avontuur zien in boodschappen doen. Maar voor Bas werd het leven thuis te voorspelbaar, hij vond het saai worden en wilde iets totaal anders gaan doen. Als het aan hem had gelegen hadden we allang een jaar in Italië gewoond bijvoorbeeld, maar dat is niet te doen als je de zorg over je kind deelt met je ex. Maar vier maanden weg was wél haalbaar. Dat hebben we met Laura (Vlasblom, red.), Bas z’n ex, besproken. Zo kreeg het vorm. We hebben vroeger allebei veel gereisd, ik vond het toen al fantastisch. Het leven wat we in Nederland leven is heel prettig, maar je kunt het ook op een andere manier invullen. Vaak is het hier toch een kwestie van school, studeren, trouwen, kinderen, midlifecrisis en opnieuw beginnen. En als je dat wilt, is dat prima, maar het hóeft niet. Mijn moeder zei vroeger al: ‘Je kunt op veel verschillende manieren leven, hè meisje?’ Bas staat er ook zo in en dat wilden we onze kinderen laten zien. Dat je in Mongolië elke dag water uit de rivier haalt en daar heel gelukkig mee kunt zijn. Onze manier is niet dé manier. Dat was een belangrijke drijfveer.’

Wat nog meer?

‘Ons beeld van de wereld wordt door social media en het nieuws beïnvloed. Als je zelf niet blijft nadenken zou je zomaar kunnen denken dat de wereld in brand staat en iedereen tegen elkaar is. Maar de meeste mensen willen gewoon en prettig leven en leuke buren hebben. Overal wonen leuke mensen, dat wilden we de kinderen ook laten zien.’

