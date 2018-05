Cute: Tony Junior openhartig over zijn relatie met Maan

Tony Junior werd eerder al het vuur aan de schenen gelegd over zijn relatie met Maan, onder meer door Frank van der Lende. In zijn radioshow verklapte Tony Junior dat het best even slikken was toen zijn relatie met de zangeres in het nieuws kwam. Maar nu er weer wat tijd overheen gegaan is, praat de dj openhartig over zijn liefde voor Maan: ‘Ik ben f*cking verliefd.’

Opnieuw verscheen Tony Junior voor de camera van Ziggo’s #FIRST. Hoewel hij in de eerdere video van het platform – waarin hij een rondleiding door zijn appartement gaf – nogal vaag deed over zijn relatie met Maan, windt hij er niet langer doekjes om.

Balans

‘Ik heb nu een persoon in mijn leven die ik gruwelijk tof vindt’, aldus de verliefde Tony. ‘In wat ze doet, maar ook qua aanvulling naar elkaar. Het klinkt bijna corny, maar het klopt gewoon. Het brengt voor mij een soort balans en ik denk dat het andersom ook zo is. We kunnen veel van elkaar leren en ik vind haar de mooiste vrouw van de wereld.’

Meer waard dan lust

De dj geeft toe dat hij het vroeger leuker vond om te doen en laten wat hij wilde. ‘Maar op een gegeven moment wil je gewoon iemand met wie je oud kan en wil worden, en met wie je een leuk leven kunt hebben. Dat is zo veel meer waard dan alleen lust.’

Kinderen

Over het antwoord op de vraag of hij later ook kinderen met Maan zou willen, hoeft Tony Junior niet lang na te denken. ‘Ja’, zegt hij stellig. ‘Anders zou ik dit niet eens aangaan. Als ik met iemand een relatie heb, heb ik er bij wijze van spreken ook echt wel over nagedacht of ze een goede mama kan zijn. Het is niet dat we al nu bezig zijn met kinderen maken, maar wie weet.’

