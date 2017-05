Tony geeft zich hélemaal bloot tijdens Adam Zoekt Eva VIPS

Tijdens de eerste aflevering van Adam Zoekt Eva VIPS heeft Tony, beter bekend als Sterretje uit Oh Oh Cherso, zijn ware liefde gevonden in de 33-jarige Josje.

Naakt

Tijdens het programma daten BN’ers met ‘gewone’ Nederlanders. Hartstikke leuk, maar er zit een addertje onder het gras. Iedereen is naakt. De grote, stoere Hagenees geeft aan dat hij na een mislukte verloving en een leven vol feest ook wel klaar is voor wat rustiger vaarwater, hij wil zijn ware Eva vinden en denkt dat dat op het tropische eiland zeker moet lukken.

Grote mond, klein…

Hartje! “Ik ging erin met een grote mond, totdat je wankelend op het vlotje staat. Maar vanaf het moment dat ik de eerste Eva ontmoette, gingen alle remmen los en had ik nergens spijt van,” vertelt Tony aan het eind van het programma aan presentator Dennis Weening. Overigens, want we zullen niet ontkennen dat we Tony even bekeken hebben, beschikt de DJ niet bepaald over de grootste ‘slang’ van de jungle. Maar daar zit hij ook niet mee. “Ik ben wie ik ben, what you see is what you get,” En daarmee vind Tony het ook helemaal niet eng om zich letterlijk zo bloot te geven.

Ongemakkelijk

De eerste Eva die hem op het eiland vergezelt is de 28-jarige Sofia. Deze dame heeft spiritualiteit hoog in het vaandel staan en heeft alcohol, feestjes en sigaretten afgezworen. Daarmee lijkt ze recht tegenover de Haagse DJ te staan, bij wie er maar wat graag een borrel in gaat. Sofia wil graag de serieuze kant van Tony leren kennen en is niet van plan om met lege handen weer naar huis te gaan. De dame heeft in ieder geval wel oog voor detail, want de condooms op het nachtkastje zijn haar niet ontgaan. “Ik heb er verder geen intentie mee,” voegt ze onschuldig toe. Tony moet er allemaal nog even aan wennen. “Het is ontzettend ongemakkelijk,” vertelt Tony aan de camera en dat vat het gevoel dat je als kijker krijgt ook goed samen.

Ware Eva

De tweede Eva is Josje (33), met wie Tony overduidelijk een betere klik heeft. Ze komt het eiland op met een cadeautje voor de DJ, een knuffel van een hond en daarmee ‘prikt ze recht in Tony’s hart’, zoals hij het zelf ook zegt. Zijn hond Lieke komt voor hem altijd op nummer 1. De grote stoere Tony is er even helemaal stil van. Josje en Tony zitten hélemaal op één lijn en het is dan ook niet verrassend dat Tony aan het eind voor deze blondine kiest.

Volgende week is het de beurt aan viervoudig Olympisch zwemkampioene Inge de Bruijn.

