Is ze tóch niet zo’n heilig boontje? Ontwerper Tom Ford woest op Amal Clooney

Amal Clooney was een van de mede-presentatoren tijdens het prestigieuze modegala Met Ball in New York, dat vorige week plaatsvond. Voor deze avond zijn ’s werelds bekendste couturiers al maanden van tevoren bezig met het maken van oogverblindende rode loper-creaties voor de sterren. Zo ook ontwerper Tom Ford, die uren en uren spendeerde aan een handgemaakte outfit voor Amal. Logisch dus, dat de ontwerper not amused was toen Amal vlak voor aanvang van het event besloot om iets anders aan te trekken…

Is Amal rebelser dan we denken?

Amal trok tóch een outfit van de Engelse designer Richard Quinn aan, meldt Page Six vandaag. Ford was uiteraard niet blij met haar beslissing, maar reageerde hoffelijk. Wel vroeg hij de mensenrechten-advocate om de jurk dan helemaal niet meer te dragen, zodat een andere A-ster een keer in jurk kon schitteren. Ook Vogue drong hierop aan bij Amal, maar die had andere plannen.

In alle staten

Waar ze op de rode loper te zien was in de creatie van Quinn, besloot ze de jurk van Ford aan te trekken naar de veel minder bekeken en gefotografeerde afterparty, waardoor hij hiermee veel minder publiciteit genereerde dan zijn collega-ontwerper. Zowel Ford als het team van Vogue waren woest op de vrouw van George, zeker omdat zij die maand hun covermodel was, een bijzonder interview gaf en er bepaalde afspraken waren gemaakt.

Radiostilte

Zowel de woordvoerders van Tom Ford als Vogue wilden niet reageren op een verzoek van Page Six, waar de teams van Amal en ontwerper Quinn überhaupt niets van zich lieten horen na een telefoontje.

