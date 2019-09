Toch met Mattie: Marieke klaar om het jawoord te geven

Heel lang gingen er speculaties in de rondte: zouden Mattie en Marieke meer zijn dan alleen collega’s en vrienden? Maar het mocht niet zo zijn. Mattie Valk is inmiddels helemaal gelukkig in de liefde met zijn nieuwe vlam, maar met wie stapt Elzinga dan in het huwelijksbootje?

In een filmpje is te zien hoe Marieke in een bruidsjurk naar het altaar loopt. Maar wie daar op haar staat te wachten, is natuurlijk nog even de grote vraag. Haar volgers denken het wel te weten: niet Mattie is de gelukkige, want de radio-dj heeft al eerder laten vallen het wel te zien zitten om het jawoord te geven aan collega Joost Swinkels.

