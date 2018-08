Halleluja: de kapper van Meghan Markle deelt 5 gouden tips voor mooie lokken

Meghan Markle is eigenlijk nooit een modeblunder te betrappen en ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Dat komt niet alleen door haar kleding, maar óók door haar natuurlijke coupe. Hoe haar lokken zo mooi blijven? Haar kapper deelt vijf onmisbare tips voor een geweldig kapsel.

George Northwood was degene die de lokken van Meghan onder handen mocht nemen voor het avondfeest op haar huwelijksdag. De voormalig ‘Suits’-actrice is niet de enige celeb die de haarstylist weleens in zijn stoel heeft zitten; ook Alicia Vikander en Alexa Chung kloppen regelmatig bij hem aan. Zijn tips:

1. Aan de lucht laten drogen

Pak jij altijd direct de föhn erbij zodra je onder de douche vandaan komt? Volgens George kun je je lokken beter aan de lucht laten drogen. Maar om het niet pluizig te laten worden, moet je wel bepaalde producten gebruiken. ‘De meeste coupes hebben van nature wat golven of een beetje krullen in zich, dus ik raad aan een crème of spray te gebruiken die dat effect kan versterken. Zelfs wanneer je haar niet erg krult, helpen deze producten om je haren mooi te laten drogen.’

2. Droogshampoo

Droogshampoo is niet alleen handig als je een keer een wasbeurt wil overslaan, maar is ook onmisbaar als je een goed draagt. George: ‘Als je je hoed afneemt, buig je je hoofd even naar voor en doe er wat droogshampoo in. Zo verfris je de wortels.’ Ook als je van nature niet veel volume in je haar hebt, kun je volgens Meghans kapper gerust een droogshampoo gebruiken om dit wél te creëren.

3. Op de juiste manier wassen

Als je onder de douche staat, doe je waarschijnlijk één keer shampoo in je haar, maar volgens George kun je het beter nog een tweede keer doen. ‘De eerste keer om het vuil weg te halen, de tweede keer om je haar echt te verzorgen.’

4. Crèmespoeling

Om je haar zo goed mogelijk te verzorgen, zal je een wasbeurt altijd moeten afsluiten met een verzorgende conditioner. Maar ook die moet je op de juiste manier gebruiken. ‘Om je haar goed te voeden is het belangrijk dat je het goed uitwringt voor je er conditioner indoet. Te veel water zorgt ervoor dat het product zijn effect mist’, legt Northwood uit. ‘Heb je een balayage of dringend toe aan een kappersbezoek? Breng het dan alleen aan op de puntjes.’

5. Gespleten haarpunten

Ai… blijf je dat kappersbezoek maar uitstellen en kom je de ene na de andere gespleten haarpunt tegen in je coupe? ‘Deze kun je het best camoufleren met een olie, serum of crème’, aldus George. ‘Deze producten werken als een soort lijm en brengen de puntjes weer samen. Bovendien zorgen ze voor een verzorgde en gezonde look.’

Bron: HLN.be | Beeld: iStock