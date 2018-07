Timor Steffens (30) heeft al geruime tijd een relatie. Het AD verklapt dat de choreograaf al enige tijd gelukkig is met een mede-BN’er die net als hij flink wat indrukwekkende dansmoves in huis heeft.

‘Heel gelukkig’

Kim Kötter, die werkzaam is bij de organisatie van Miss Nederland, bevestigde de relatie tussen Timor en voormalig Miss Nederland Zoey Ivory. “Ik wil in ieder geval zeggen dat ze heel gelukkig is”, zei Kim tegen de krant. Hoe lang Timor en Zoey samen zijn, is niet bekend. Ook is onbekend hoe de twee elkaar hebben leren kennen.

Viel Timor voor haar soepele heupen?

Mogelijk leerde de ex-miss, die in 2016 werd gekroond tot Miss Nederland, de choreograaf kennen tijdens haar deelname aan Dance Dance Dance. Zoey won het programma vorig jaar met musicalster Marnix Lenselink. Timor is jurylid van de dansshow van RTL.

Een topoptreden van Zoey in Dance Dance Dance:

Beeld: Hollandse Hoogte