Tim Hofman ziekenhuis ingeslagen tijdens opnames programma

Tim Hofman is het ziekenhuis ingeslagen. Dat meldt voorzitter Zakaria Taouss van BNN op Twitter. Tim was in Nijmegen om opnamen te maken voor #BOOS, een programma dat op YouTube te vinden is.

In het programma komt Tim op voor jongeren die problemen hebben. Hij was in Nijmegen om een huurder bij te staan die problemen heeft met zijn huisbaas. De confrontatie liep echter uit de hand.

Op Twitter werd al melding gemaakt dat Tim rake klappen had opgelopen. Taouss meldde in een tweet dat het team van #BOOS maandagochtend belaagd werd. “Tim en zijn cameraman zijn daarbij in het ziekenhuis beland”, schrijft Taouss.

Over de aard van de verwondingen schrijft Taouss verder niets. In een tweede tweet laat de voorzitter van BNN weten dat de omroep probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd. Zodra er meer informatie is, wordt duidelijk welke vervolgstappen BNN gaat nemen.

Bron: ANP, Beeld: ANP