Tim gaat in deze enorme ‘Temptation Island’-spoiler nóg een stapje verder

Aan het begin van het avontuur leek Tim de meest trouwe kandidaat van Temptation Island. Geen enkele vrouw mocht zijn kamer betreden (op zijn Deborah Leemans na) en hij was ervan overtuigd dat hij met zijn vriendin in het huwelijksbootje zou stappen.

Lees ook: Heftig: Temptations Daniëlle kreeg te horen dat Mezdi nóg twee relaties had

Inmiddels is daar niets meer van over; Tim is namelijk gevallen voor de charmes van verleidster Cherish, op wie hij tot over zijn oren verliefd is. Pas op! Geen zin in spoilers? Stop dan hier met lezen.

Recycle de ring

In deze spoiler vertelt Tim aan verleidster Zwanetta dat zijn huwelijksaanzoek er nog steeds komt. Hij is immers al dertig en wil niet langer wachten, zoals hij zelf zegt. Al zal hij niet op zijn knieën gaan voor Deborah Leemans, maar voor zijn nieuwste verovering Cherish. Zwanetta’s reactie? Ze is laaiend enthousiast over haar uitnodiging voor het trouwfeest.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Flair.be | Beeld: RTL