Prachtig nieuws! Tim Douwsma vader geworden van eerste kindje

De blauwe slingers mogen worden opgehangen in huize Douwsma, want Tim (31) en zijn geliefde Elske zijn de trotse ouders geworden van hun eerste kindje! Het jongetje is vannacht ter wereld gebracht en luistert naar de naam Dez.

“We zijn zooo trots!!”, schrijft de kersverse papa bij een kiekje met de pasgeboren baby. “Mogen wij aan jullie voorstellen, onze zoon Dez Douwsma. Vannacht geboren. En mem en Dez maken het super! Super trots op mijn vrouw!! Wat een krijger. Dit gevoel is onbeschrijfelijk.”

Geluk

De felicitaties stromen binnen voor de nieuwbakken ouders. “Ik smelt. Zo bijzonder mooi. Geniet lieve familie, van deze bijzondere periode”, schrijft Moïse Trustfull, dochter van Koffietijd-presentatrice Quinty. Een fan reageert: “Prachtig, van harte gefeliciteerd, heel veel geluk samen.”

It’s a boy

Tim maakte eind juli al bekend dat ‘zijn’ Elske in verwachting was van een jongetje. “Heel trots mag ik zeggen dat we een zoon verwachten💙😃 Zo ongelofelijk trots!”, schreef de zanger bij een prachtige foto.

Lees ook

It’s a… Tim Douwsma verklapt het geslacht van eerste kindje



Valentijn

Tim maakte met Valentijn bekend een setje te vormen met de Friese Elske. De twee kennen elkaar al een hele tijd, maar de vonk sloeg recent pas weer over. “Ik was zestien, het was de tijd dat ik nog dacht gymleraar te worden en in Heerenveen het CIOS deed. Daar ging ik vanuit ons dorp met de bus naartoe en elke dag zat ik in spanning of zij in haar dorp ook zou instappen. We hadden toen wel contact, maar Elske had al een vriend en daardoor werd het niets.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram