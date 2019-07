It’s a… Tim Douwsma verklapt het geslacht van eerste kindje

Het hoge woord is eruit: Tim Douwsma en zijn geliefde Elske hebben zojuist het geslacht van hun eerste kindje bekendgemaakt. En het wordt een… jongetje!

Bij een prachtige foto deelt de presentator een hoop blauwe hartjes. “Heel trots mag ik zeggen dat we een zoon verwachten💙😃 Zo ongelofelijk trots!”, onthult Tim.

Dankbaar

De toekomstige vader kan zijn geluk niet op. “Man, man man! Hoe gelukkig kun je zijn! En ja het is mierzoet haha, maar ik kan met woorden niet uitleggen hoe ik me voel. Zo dankbaar voor dit geluk, deze liefde en het wonder wat er groeit in Elske haar buik. Lieverd, wat hou ik toch van je!”

Zoon

De fans van Tim vieren het heuglijke nieuws met hem mee. “Super leuk! Gefeliciteerd!”, laat een volger weten. Een ander schrijft: “Oh, een zoon! Wat leuk! Gefeliciteerd!”

Valentijn

Tim maakte met Valentijn bekend een setje te vormen met de Friese Elske. De twee kennen elkaar al een hele tijd, maar de vonk sloeg recent pas weer over. “Ik was zestien, het was de tijd dat ik nog dacht gymleraar te worden en in Heerenveen het CIOS deed. Daar ging ik vanuit ons dorp met de bus naartoe en elke dag zat ik in spanning of zij in haar dorp ook zou instappen. We hadden toen wel contact, maar Elske had al een vriend en daardoor werd het niets.”

