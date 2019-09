Lekker knuffelen: Tim Douwsma deelt té lieve foto met pasgeboren zoon

Tim Douwsma (31) is pas een week de trotse papa van zijn zoon Dez, maar het staat hem ontzettend goed. De zanger deelt een foto met de pasgeboren spruit en volgers smelten bij het zien van het ultieme vader-zoonmoment.

Op het kiekje is te zien hoe de kleine Dez heerlijk tegen zijn vader aan ligt. “Helemaal in de wolken door jou”, schrijft Tim erbij. “Mijn allergrootste vriend.”

Geluk

Onder de foto stromen de hartjes en lovende woorden binnen. “Wat een mooi plaatje. Vader met zoon”, aldus een fan. Een andere reactie luidt: “Wow Tim, zo’n mooie foto. Zo lief. Dit is toch alles waar je zo gelukkig van wordt.”

Jeugdliefde

Tim maakte met Valentijn bekend een setje te vormen met de Friese Elske. De twee kennen elkaar al een hele tijd, maar de vonk sloeg later pas over. “Ik was zestien, het was de tijd dat ik nog dacht gymleraar te worden en in Heerenveen het CIOS deed”, vertelde de kersverse vader destijds. “Daar ging ik vanuit ons dorp met de bus naartoe en elke dag zat ik in spanning of zij in haar dorp ook zou instappen. We hadden toen wel contact, maar Elske had al een vriend en daardoor werd het niets.”

Baby

Uiteindelijk werd het dus wél iets tussen Tim en Elske, en zijn de twee dolgelukkig met elkaar. Hun liefde werd half september bezegeld met een prachtige zoon, genaamd Dez.

Beeld: ANP, Instagram