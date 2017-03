Tim Douwsma en Jessie Jazz Vuijk uit elkaar

Dit hadden we niet zien aankomen. Tim Douwsme en Jessie Jazz zijn niet langer een setje. En dat terwijl op Instagram de liefste foto’s van het stel te vinden zijn en er geen vuiltje aan de lucht leek te zijn. Noooo!

De 29-jarige zanger en de 22-jarige ex-Miss Nederland waren sinds een jaar dolverliefd en dat mocht de hele wereld weten. Het ging zelfs zó goed tussen de twee, dat Tim eerder al onthulde dat Jessie de vrouw was met wie hij zou willen trouwen. Een huwelijksaanzoek bleek echter nog uit, en nu blijkt dat er dus trouble in paradise was.

Waarom Tim en Jessie uit elkaar zijn, is nog niet bekend.

Lover and best friend 💛@timdouwsma #beautifulsunsets #unconditionallove A post shared by Jessie Jazz Vuijk (@jessiejazzvuijk) on Jan 24, 2017 at 10:36am PST

Bron: RTL Boulevard, Instagram

