Mensen, mensen: zijn Tim en Cherish nu tóch samen?

Het leek over en uit voor ‘huisje, tuintje, kindje’ Tim. Niet alleen was hij zijn ‘Debra’ kwijt, ook gaf hij in een gesprek met Goedele Liekens aan Cherish nooit meer gezien te hebben na Temptation. Maar nu duiken de twee samen op.

En wel in een Instagram Live van niemand minder dan Kevin. Tim zegt: ‘Iedereen vraagt al weken aan mij, waar is Cherish? […] Maar kijk, hier is Cherish. Temptation is een programma, snap ergens dat Temptation gewoon een programma is. Ik zie haar nog altijd doodgraag.’ Hij geeft haar zelfs een kus op de wang, dus is er tóch nog hoop voor de vakantieliefde?



