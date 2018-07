Tim Akkerman openhartig over scheiding: ‘Ik dacht: wat heb ik misdaan?’

Toen zijn vrouw Stephanie vertelde dat de liefde na ruim tien jaar huwelijk over was, schrok Tim Akkerman zich rot. Toch hield de zanger altijd rekening met een scheiding, vertelt hij in een interview met De Telegraaf.

‘We kwamen elkaar te vroeg tegen’

“Het is raar, maar ik het altijd ingecalculeerd dat dit kon gebeuren”, doet de voormalig frontman van DI-RECT uit de doeken. Tim, die gisteren zijn 38e verjaardag vierde, denkt dat hij de moeder van zijn drie kinderen te vroeg tegen het lijf is gelopen. “Stephanie was zeventien en ik 23 toen we elkaar leerden kennen. Als we ouder waren geweest, had het vast anders gelopen. Maar aan ‘als’ heb je weinig.”

‘Heel veel pijn’

Volgens Tim zijn hij en Stephanie “uit elkaar gegroeid”. “Op een dag gaf Stephanie aan niet meer de gevoelens voor mij te hebben die er ooit wel waren. Dan schrik je. Dat doet heel veel pijn, maar je moet in haar beweegredenen meegaan, terwijl je dat eigenlijk niet wil.”

Tim heeft er alles aan gedaan

Tim hoopte aanvankelijk dat het om “een bevlieging” van zijn vrouw ging. “En dat het weer goed komt tussen ons. Dat hoop ik nog steeds, maar de kans wordt steeds kleiner.” De 38-jarige zanger zegt dat hij “heel veel” heeft gedaan om zijn ex terug te krijgen. “Je weet nooit wat je goed doet, maar als de liefde van één kant voorbij is, wordt het moeilijk.”

Hoop verloren

Veel hoop dat de liefde weer opbloeit, heeft Tim niet meer. “In het begin voelt het als falen. Vreselijk is dat. Dan denk je: wat heb ik misdaan? Je blijft hopen dat de liefde weer opbloeit. Maar bij Stephanie is de liefde echt over. Dan houdt het op. Ik zal het moeten accepteren.”

Mooiere liedjes

Het grote verdriet heeft ook een keerzijde, Tim schrijft “nu veel mooiere liedjes dan voorheen”. “Alles is veel persoonlijker, omdat ik het echt heb beleefd.”

