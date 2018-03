Tijl Beckand wordt opnieuw vader

Hoera! Het is feest in huize Beckand. De presentator en zijn vriendin Markell verwachten namelijk hun eerste kindje.

En het duurt niet heel lang meer voordat de presentator volop in de poepluiers zit. Gisteravond liet hij in RTL Boulevard namelijk weten dat Markell al een tijdje op weg is. ‘Ze is nu vier maanden in verwachting.’ Maar, of dat het een jongetje of meisje wordt, dat weten de aanstaande ouders nog niet. Al lijken ze dat voorlopig ook wel zo te willen houden.

Verrassing

‘Tegenwoordig weet slechts 10 procent van de ouders het geslacht niet. De rest weet het en vertelt het ook gewoon. Ik wist het bij mijn dochters ook niet en dat beviel me wel.’ Het is voor Tijl dan ook niet de eerste keer dat hij de vaderrol op zich neemt. Uit een eerdere relatie kreeg hij namelijk twee dochters: Bente (12) en Fiene (7). En vooral de laatste is dan ook dolblij dat er nu nog eentje bij komt. ‘Fiene die zei: ‘Ik ben zo blij, want nu krijg ik eindelijk een broertje of zusje wat ik kan gaan pesten’.’ Geweldig!

