Tijl Beckand deelt eerste kiekje én naam van pasgeboren zoontje

Driewerf hoera! Het is de hoogste tijd voor beschuit met muisjes in huize Beckand, want zondag maakte Tijl bekend vader te zijn geworden van een prachtig jochie. En om het blijde nieuws te delen met zijn fans, plaatste de kersverse vader een kiekje op Instagram.

‘Lieve Faas, na een lange strijd ben je er eindelijk’, schrijft Tijl erbij. ‘Je moeder heeft voor je gevochten. Niets dan liefde en respect. Een heel leven voor je: be wise, be cool, be nice. Kus van je vader #FaasArthurFerdinand (vernoemd naar je opa’s).’

Felicitaties

De felicitaties vliegen Tijl om de oren. Niet alleen fans zien hun kans schoon om de presentator een berichtje te sturen, ook zijn collega’s laten van zich horen. ‘Ooooh!’, aldus Angela Groothuizen. ‘Daar is hij dan… gefeliciteerd!’, schrijft Wendy van Dijk, gevolgd door een blauw hartje.

Eerste kindje

Faas is het eerste kindje voor Tijl en zijn vriendin Markell. De cabaretier heeft echter al twee kids uit een eerdere relatie: de 13-jarige Bente en Fiene van 8. Het jongste meisje is dolgelukkig met de komst van haar broertje. Bij de bekendmaking van de zwangerschap vertelde Tijl aan RTL Boulevard: ‘Fiene zei: ‘Ik ben zo blij, want nu krijg ik eindelijk een broertje of zusje dat ik kan gaan pesten’.’

Beeld: ANP, Instagram