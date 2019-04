Throwback: zó zag het allereerste optreden van K3 eruit

Je kunt het misschien niet geloven, maar meidengroep K3 bestaat alweer twintig jaar. Ja, twintig! Het is wederom een bewijs dat de tijd vliegt, want wie kende alle liedjes van de populaire Vlaamse meidengroep niét uit hun hoofd? Ter ere van het jubileum gaan we terug in de tijd. Kijk en huiver, want zó zag het allereerste optreden van K3 eruit.

Hoewel de popgroep in de loop der jaren geregeld van samenstelling is veranderd, begon het allemaal met de drie K’s: Karen, Kristel en Kathleen. Toen de meiden begonnen had geen van hen voor ogen dat vooral jonge kinderen naar hun muziek zouden luisteren. Dat blijkt wel uit de teksten van de liedjes van K3, die vroeger toch echt over andere onderwerpen gingen…

Niet zo onschuldig

Zo bracht het drietal in 1998 hun eerste single uit: Wat Ik Wil. De songtekst van het nummer is alles behalve onschuldig te noemen. En daarmee zeker niet geschikt voor kinderen, maar daarvoor was het liedje ook niet bedoeld. ‘Wie maakt mij stapelgek en helemaal dronken,’ zo zingen Karen, Kristel en Kathleen. Bekijk het optreden hieronder:

Vlaamse Spice Girls

Helaas sloeg het nummer Wat Ik Wil niet helemaal aan bij het publiek. In 1999 probeerden ze het daarom nog een keer. Karen, Kristel en Kathleen wilden meteen groots uitpakken, want de meiden deden mee aan de voorrondes van het Eurovisiesongfestival. Hoewel het drietal werd vergeleken met de Spice Girls, werd ook het nieuwe nummer Heyah Mama bedolven onder een hoop negativiteit. Jurylid Marcel Vanthilt zei daar zelfs over: ‘Fijne vleeswaren, dames, maar vleeswaren is ook charcuterie en qua liedjes is dat dus charcuterie met peren.’ Ouch.

Imagowissel

Ondanks alle kritiek werd Heyah Mama toch uitgebracht, wat de eerste single voor K3 betekende. Het nummer sloeg aan, maar dan vooral bij een jonge doelgroep. Dat de meiden teksten als ‘laat mij vanavond naar je kamer komen, duizend hete dromen’ zongen, mocht niet baten. Heyah Mama werd razend populair onder kinderen, waarna er al gauw een imagewissel volgde. En tja, de rest is geschiedenis.

