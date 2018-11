Nagelbijten! Híer kun je de thriller die GTST’s Janine heeft geschreven écht lezen

Ook zo nieuwsgierig naar het (luister)boek dat Janine heeft geschreven in GTST? Goed nieuws: je kunt ‘m nu écht beluisteren.

Boeklancering

Caroline de Bruijn, jawel, de enige echte Janine, heeft haar thriller namelijk ingesproken als luisterboek. In Meerdijk was gisteravond te zien hoe ze haar boek ‘Kwaad Bloed’ lanceerde.

Spannend!

Fans kunnen het verhaal beluisteren via de app Storytel, meldt RTL. En wat helemaal spannend is, is dat er bepaalde dingen uit het boek ook écht in Meerdijk gebeuren,. Zo kun je alvast voorproeven van wat er allemaal nog gaat komen in de soap en kom je wellicht achter details rondom de wintercliffhanger die er weer aan zit te komen. De vraag is dus: voor welke ingrijpende gebeurtenissen uit ‘Kwaad Bloed’ moeten de mensen uit Meerdijk vrezen?

Rode envelop

De thriller ‘Kwaad Bloed’ gaat over vier oud-vrienden die na jaren weer bij elkaar worden gebracht nadat zij allen een rode envelop op de deurmat vinden. En laten die rode enveloppen nou nét ook in Meerdijk worden gespot… Elk hoofdstuk eindigt met een spannende cliffhanger, zoals je ook gewend bent van de soap zelf. Spannend dus.

