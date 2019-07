Tim Hofman bemoeit zich met Temptation: ’Thomas en Yasmin faken relatie’

Kijkers van de ‘ultieme relatietest’ zitten wekelijks op het puntje van hun stoel. De ‘vips’ zijn losbandiger dan ooit en al voor het eerste kampvuur gebeurden er dingen die niet door de beugel konden. Maar steeds meer mensen zetten hun vraagtekens bij de relatie van Thomas en Yasmin…

Gênante vertoning

Thomas Cox staat in Temptation Island VIPS in de startblokken om bovenop iedereen met een stel borsten te duiken. Het is – zelfs naar ‘Temptation Island’-maatstaven – gênant, en het valt heel veel kijkers op.

BN’er-bemoeienis

Volgens geruchten zijn Thomas Cox en Yasmin Karssing al een tijd uit elkaar, en doen ze alleen maar mee aan het programma om nog bekender te worden en hun YouTube-kanalen een boost te geven. Temptation-expert Michella Kox was de eerste die hier over begon, maar nu beginnen meer BN’ers met hun ongezouten mening te strooien.

Dit bericht bekijken op Instagram 😮 Een bericht gedeeld door Team Tempa (@team_tempa) op 21 Jul 2019 om 2:53 (PDT)

‘Achter de schermen weet iedereen het’

Presentator Tim Hofman reageerde afgelopen weekend op een tweet van schrijfster slash journalist Aafke Romeijn, waarin ze zich afvraagt of Thomas en Yasmin enkel meedoen voor de fame. Tim lijkt behoorlijk zeker van zijn zaak: “Is zo. Waren uit elkaar voor ze begonnen. In vlogs wordt gezegd van niet, maar achter de schermen weet iedereen van wel.” Inmiddels is het bericht niet meer te vinden, maar ‘Team Tempa’ heeft – het zal ook eens niet – op tijd een screenshot weten te maken.

‘Complete bullshit’

Het stel ontkent intussen nog bij hoog en laag dat er sprake is van ‘fraude’. “Ik kan je vertellen, die geruchten heb ik ook gehoord, ook al voordat we weggingen. Het is allemaal complete bullshit. Dat wordt in het programma allemaal duidelijk, daar zijn we eerlijk over geweest”, aldus Thomas.

Over en uit

De relatie tussen ex-verleiders Pommeline en Fabrizio was wél echt, en is sinds het programma ook écht voorbij. Pommeline, die zelfs verloofd afreisde naar het eiland, werd onlangs gespot met verleider Joshua en dit weekend zelfs nog met de knappe Mitch uit het huidige seizoen.

We gaan het zien…

Tja, de tijd zal het leren. Ondertussen genieten we in ieder geval wél met volle teugen van deze reeks, die het tamme vorige seizoen nú al goedgemaakt heeft.

Pommeline met Mitch bij restaurant Loetje in Overveen afgelopen weekend:

Dit bericht bekijken op Instagram @pommelinetilliere en @mitchalberg gespot bij Loetje Overveen. 🔥 Een bericht gedeeld door Team Tempa (@team_tempa) op 21 Jul 2019 om 10:27 (PDT)

Beeld: RTL