Wedding bells! Thijs Römer en Igone de Jongh in het geheim getrouwd

Danseres Igone de Jongh (40) nam gisteren afscheid van Het Nationaal Ballet. Een bijzondere avond: niet alleen omdat ze een onderscheiding kreeg, maar ook omdat onthuld werd dat ze al enkele weken geleden in het huwelijksbootje stapte met Thijs Römer (41).

Deze plechtigheid heeft geheel in het geheim plaatsgevonden, verklaarde Femke Halsema in haar speech tegenover de volledige zaal. De burgemeester van Amsterdam noemde haar dan ook Igone Römer-de Jongh, zo werd opgemerkt door onze collega’s van Nouveau. Het management van de danseres heeft aan RTL Boulevard bevestigd dat het stel op 20 oktober getrouwd is.

Samengesteld gezin

Igone en Thijs leerden elkaar via Instagram kennen en zijn inmiddels al sinds 2016 een setje. Net zoals Thijs heeft de voormalig ballerina een kind uit een eerdere relatie: haar zoon is inmiddels negen jaar oud. Samen met Katja Schuurman kreeg Römer dochtertje Sammie en het samengestelde gezin loopt volledig op rolletjes. “We dansen dus allemaal heel lief en gezellig om elkaar heen”, verklaarde de acteur eerder aan VIVA.

Dit bericht bekijken op Instagram Summer ❤️ Een bericht gedeeld door Igone De jongh Ballerina (@igonedejongh) op 14 Okt 2019 om 2:45 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Katja Schuurman (@katjaschuurman) op 29 Jul 2018 om 6:01 (PDT)

Het Nationale Ballet

Igone, opgeleid aan de Nationale Balletacademie in Amsterdam en The Royal Ballet School in Londen, begon in 1996 bij Het Nationale Ballet. Na zeven jaar had ze het gebracht tot eerste soliste en muze van Hans van Manen. Igone noemde Het Nationale Ballet onlangs “het mooiste gezelschap van de wereld”. Het vertrek “voelt vreemd, maar tegelijkertijd ook goed om te vertrekken op het hoogtepunt. Ik vind het fijn om straks als zelfstandig danseres onafhankelijk invulling te geven aan de laatste jaren van mijn carrière”.

Koninklijke belangstelling

Bij de laatste voorstelling was een hele rits bekende Nederlanders zoals Wendy van Dijk, Chantal Janzen, Jan Kooijman, Humberto Tan en natuurlijk Igones geliefde Thijs Römer aanwezig. Ook was er koninklijke belangstelling: prinses Beatrix was eveneens naar Amsterdam afgereisd om bij het afscheid te zijn.

Dit bericht bekijken op Instagram Picture by @katjaschuurman ❤️ Een bericht gedeeld door Igone De jongh Ballerina (@igonedejongh) op 28 Mei 2019 om 12:50 (PDT)

