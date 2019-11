Igone de Jongh open over kinderwens met kersverse man Thijs Römer

Begin november werd het heuglijke nieuws bekend dat Thijs Römer (41) en Igone de Jongh (40) in het geheim in het huwelijksbootje waren gestapt. Een grote stap voor de twee, en het lijkt erop dat het hierbij blijft.

Een kindje samen zit er niet in, weet Story, maar elkaar de eeuwige trouw beloven is wel gelukt. Op 20 oktober zijn Thijs en Igone getrouwd. Dat werd bekend na afloop van Igone’s laatste optreden voor Het Nationale Ballet, toen Femke Halsema in haar speech het geheime huwelijk van Thijs en zijn Igone wereldkundig maakte. Drie jaar nadat Thijs en Igone verliefd werden op elkaar, mogen zij zich man en vrouw noemen.

Samengesteld gezin

Igone en Thijs leerden elkaar via Instagram kennen en zijn inmiddels al sinds 2016 een setje. Voor beiden was het de tweede keer dat ze de grote sprong waagden. Thijs trouwde eerder met Katja Schuurman, Igone met Mathieu Gremillet, die net als zij haar boterham verdient met balletdansen. Met hem kreeg Igone zoontje Hugo (9), die op de afscheidsavond van zijn moeder voor het eerst in het openbaar verscheen met zijn stiefvader Thijs en ‘zusje’ Sammie (9). “We dansen allemaal heel lief en gezellig om elkaar heen”, verklaarde Thijs eerder aan VIVA. Het is een mooi gezinnetje bij elkaar… en daar zal het ook bij blijven.

Gezinsuitbreiding

Al eerder vertelde Igone aan Story dat gezinsuitbreiding voor haar geen optie is. “Ik ben er helemaal klaar mee en dat geldt voor Thijs ook”, vertelde ze. “Na mijn vorige zwangerschap ben ik echt door een hel gegaan om weer op niveau te komen als danseres. Ik hoef je niet uit te leggen dat er nogal wat met je lijf gebeurt als je een kind krijgt en die strijd om fysiek weer op het gewenste niveau te komen ga ik niet nog een keer leveren. Ik word niet meer zwanger. Wat dat betreft ben ik ook extra blij dat Sammie in ons leven is, dat voelt ook als heel ‘eigen’.”

Door blijven dansen

Igone’s afscheid van Het Nationale Ballet na vierentwintig jaar trouwe dienst is nu dus een feit. Maar stoppen met dansen is Igone niet van plan, ondanks wat her en der abusievelijk is gemeld. Haar vaste choreograaf Hans van Manen vertelt aan het entertainmentblad: “Igone gaat op eigen benen verder. Ik heb zoveel mooie pas de deux (een choreografie voor twee balletdansers – red.) voor haar geschreven dat ze nog jaren het land door kan!”

