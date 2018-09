Thierry Baudet is verloofd en dít is zijn 22-jarige aanstaande

Forum voor Democatie-leider Thierry Baudet (35) is verloofd. Hij heeft zijn vriendin Davide (22) ten huwelijk gevraagd, zo laat hij ‘gedwongen’ weten op Instagram.

‘Onze liefde heeft vleugels gekregen’

Dat laat Baudet weten op Instagram. “Graag hadden we het langer privé gehouden, maar we merken dat het nieuws nu ook de media heeft bereikt. Dan kondigen we het liever zelf aan: na bijna twee jaar om elkaar heen te hebben gedraaid heeft de liefde tussen Davide en mij de afgelopen maanden vleugels gekregen. We zijn verliefd. En verloofd.”

Privacy

Baudet is van plan om het bij deze ‘eenmalige mededeling’ te laten. “Ik heb enorm veel zin in het nieuwe politieke jaar waarin #FVD op 20 maart 2019 échte verandering gaat afdwingen. Daar wil ik me ook in de media de komende tijd op richten.” Afsluitend bedankt de FvD-leider voor het respecteren van hun privacy.”

Haast?

Thierry en fotografe Davide lijken er overigens geen gras over te laten groeien. In augustus zei de politicus in Privé nog “op zoek te zijn naar een serieuze relatie en op termijn een gezin”. “Maar ik heb niet de vrouw om dat mee te doen. Nu is het zo dat mijn werkdagen vrij extreem zijn. Ik zie om me heen hoe heftig dat is met een gezin.”

Release & reload!

En hiermee lijkt ook gelijk het mysterie rondom de fotograaf van de pikante foto van Thierry te zijn opgelost. Hij postte eerder een foto waarop hij tamelijk naakt poseerde op de zwembadrand van zijn vakantiebestemming. Op de Instagrampagina van Davide is namelijk nét zo’n foto te vinden…

Binnenkort Mevrouw Baudet:

Lifting You – Llandudno Een bericht gedeeld door Davide Gallery (@davidegallery) op 1 Mei 2018 om 2:40 (PDT)

De foto met ongeveer hetzelfde uitzicht als op Thierry’s naaktfoto:

Californië, 2018. Een bericht gedeeld door Davide Gallery (@davidegallery) op 3 Sep 2018 om 8:31 (PDT)

