The Voice Kids-winnares Fabiënne openhartig over drugsgebruik

In 2012 won Fabiënne Bergmans talentenjacht The Voice Kids. Na de overwinning lag de wereld aan haar voeten. Toch ging het al gauw bergafwaarts met de blondine, en verloor ze zichzelf in drank en overmatig alcoholgebruik. Door opname in een kliniek vond ze uiteindelijk de rust in haar leven terug.

Blowen

Aan Telegraaf vertelt de inmiddels 18-jarige Fabiënne dat ze zichzelf helemaal kwijtraakte. Op jonge leeftijd zocht de zangeres al haar toevlucht in kalmerende middelen, om rust te vinden in haar hoofd. “Ik begon op mijn twaalfde met blowen. Ik ben heel nieuwsgierig. Als ik anderen iets zag doen, wilde ik het zelf ook proberen. En dankzij de joints kon ik me eindelijk focussen op dingen en had ik minder last van mijn adhd. Het werd rustig in mijn hoofd”.

Verhalen verspreiden

Door alle aandacht die gepaard ging met haar deelname aan het programma, werd Fabiënne erg onzeker. Ze stortte zich in het uitgaansleven en af en toe ook in relaties die niet goed voor haar waren. “Ik ga met uitgaan nou eenmaal graag los, dans op het podium en doe gek. Ik ben niet dat poppetje van televisie. Maar mensen vonden het nodig om dan gelijk verhalen te verspreiden over mij, dat ik met die en die had staan zoenen en met mijn blote kont op de bar hing. Allemaal bullsh*t.”

Door de opname in een afkickkliniek, gaat het inmiddels weer goed. Over de periode in de kliniek vertelt Fabiënne: “Het was een heerlijk gevoel. Eindelijk kon ik helemaal weg. Mijn lijf en hoofd waren ook gewoon op. Ik gebruikte continu drugs, dronk veel alcohol en sliep weinig. De kliniek leek een bevrijding”.

Momenteel woont de blonde zangeres in Utrecht en hoopt ze een muziekcarrière te kunnen starten in Amerika. “Daar kan je zijn wie je wil en wat je wil.”.

I’m done fighting.. A photo posted by Fabienne Bergmans (@c.o.c.o._fcja) on Jul 26, 2016 at 8:43am PDT

Bron: Grazia, Telegraaf

Lees ook: