‘The Masked Singer’ begint bíjna! Maar heeft Twitter de Papegaai al geraden?

De gehypete show ‘The Masked Singer’ start vrijdagavond op RTL 4 en één van de gemaskerde BN’ers gaf gisteravond een voorproefje bij ‘Beau’. Het was genoeg voor sommige kijkers om meteen de identiteit te raden. Wie denk jij dat er in het pak verstopt zit?

Op Twitter wordt al druk gespeculeerd en één BN’er wordt heel vaak genoemd.

Wie is de Papegaai?

Kijk hieronder het fragment uit Beau. De stem is uiteraard wel vervormd, zodat het raden van de identiteit moeilijker is. The Masked Singer-presentator Ruben Nicolai is duidelijk heel nerveus. Beau van Erven Dorens zou toch niet nu al de identiteit raden?

Een oude bekende van Beau

Volgens Beau-kijkers op Twitter kan de papegaai van The Masked Singer weleens Eddy Zoëy zijn! Eddy had in 2000 de hit ‘Bijna’, dus het is bewezen dat hij wel een liedje kan zingen. Ook antwoordt de papegaai dat hij Beau kent, wat klopt met de theorie: Eddy Zoëy presenteert nu RTL Boulevard, het oude baantje van de kersverse talkshowhost.

Raad mee met The Masked Singer

The Masked Singer start vanaf vrijdagavond 27 september 20.30 uur op RTL 4 en is daarna wekelijks te zien. De gemaskerde BN’er die de minste punten scoort na het zingen, moet aan het einde van de aflevering zichzelf onthullen. De show is al een gigantische hit in Amerika en Zuid-Korea (waar acteur Ryan Reynolds aan meedeed en voor de grootste verrassing ever zorgde bij zijn onthulling). Dit is zonder twijfel één van de nieuwe tv-programma’s die je dit seizoen echt een keertje gezien moet hebben.

Die gast in die papegaai bij #Beau is Eddy Zoëy. Ha. — Anna Noordeloos (@annanoordeloos) September 25, 2019

Ik denk Eddy Zoëy in het pak #beau — Robert-Jan ♸ (@Mike_Drop1) September 25, 2019

