Tess Milne deelt foto van groeiende babybuik én verklapt hoever ze is

Tess Milne (31) leeft momenteel op een roze wolk. Ze geniet met volle teugen van haar zwangerschap en begint het nu ook al echt aan haar lichaam te zien. Vol trots deelt de presentatrice een foto van haar prachtige, groeiende babybuik.

Bij de onthulling van haar zwangerschap verklapte de blondine al in mei 2020 uitgerekend te zijn, en inmiddels is ze zestien weken zwanger, zo schrijft ze op Instagram. “IT’S GROWING”, aldus Tess. “Magic of life.”

Mooi

Tess kan met het kiekje rekenen op een hoop felicitaties en complimenten. “Mooi buikje!”, aldus een fan. Actrice Saar Koningsberger (32) reageert: “Jaaaaaa liefje… zooo mooi!!”

Dit bericht bekijken op Instagram ITS GROWING. 💕 #16weken #magicoflife✨ Een bericht gedeeld door Tess Milne (@tessmilne_) op 26 Nov 2019 om 7:08 (PST)

Cairo Willem en Liam

Een paar weken geleden maakte Tess bekend in verwachting te zijn van haar tweede kindje, en wederom is ze tegelijkertijd zwanger met haar tweelingzus. In december 2017 verwelkomden Tess en haar man Ties hun eerste kind, zoontje Cairo Willem. Zus Lisa beviel in dezelfde periode van zoontje Liam.

Meisje?

Dat Lisa een meisje krijgt, staat vast. “Dus ik gok dat ik ook een meisje krijg”, zei Tess onlangs. Ook verklapte ze dat ze dat stiekem ook een beetje hoopt. “Het zou gewoon wel heel leuk zijn voor die meisjes!”

Veranderd

Eerder dit jaar deed Tess een boekje open over haar rol als moeder. Of de komst van haar zoontje haar heeft veranderd? “Ja en nee. Aan de ene kant heeft de geboorte van Cairo bijvoorbeeld niks veranderd aan de manier van hoe ik in het leven sta. Maar mijn leven is wel compleet anders”, vertelde ze in Flair. Er is nu een persoon op de wereld die helemaal afhankelijk is van mij. En van Ties, mijn man, natuurlijk. Dat verantwoordelijkheidsgevoel is heel groot en krijg je er zomaar bij als je een kind baart. Dat is best overweldigend.”

Lievelingsmomenten

Ook vertelde ze over haar favoriete momentjes met haar zoon. “Als hij door de kamer kruipt en zich verwondert over een zonnestraal of een tafelpoot, als we samen een boekje lezen, als hij moet lachen omdat de wind in zijn gezicht blaast, het zijn allemaal lievelingsmomenten die ik met hem beleef”, aldus de blondine. “Alsof we samen in een bubbel zitten. Het moederschap is overweldigend in eigenlijk alles: liefde, angst, geluk, slaaptekort.”

