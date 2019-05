Tess Milne openhartig over het moederschap én hoe het haar veranderd heeft

Je hart volgen: als iemand dat het afgelopen jaar heeft gedaan is het Tess Milne (31). Want voldoen aan het plaatje dat mensen van haar hebben, daar is ze wel klaar mee.

Kwart voor 9. Een koffietent in het centrum van Amsterdam. Stralend komt ze binnenlopen. In een geweldige zilveren glitterbroek en blauwe teddyjas. Lange benen, wapperende blonde haren en blauwgrijze ogen waarin je verdrinkt. “Zo,” zegt ze lachend, terwijl ze haar tassen neerzet en haar jas over een stoel gooit, “Ik ben er.”

Het vroege tijdstip? Dat lacht ze wuivend met haar haar handen in de lucht weg: “Ik heb een baby, dus te vroeg got nothing on me.” O, en die Engelse woorden gooit ze gewoon door het gesprek heen. Ze vindt het zelf altijd ontzettend irritant als iemand dat doet, maar zij heeft een Engelse vader en dus een excuus. Dan weer die heerlijke lach. En koffie.

Tess Milne is actrice, presentatrice, vlogger, programmamaker, auteur en sinds kort ook ontwerper. Ze heeft net een schoenencollectie gelanceerd, een kans die op haar pad kwam en die ze natuurlijk niet liet schieten. Want hoe vaak vraagt iemand of je dat wil doen? Inderdaad.

Dat ze zoveel verschillende dingen doet suggereert misschien dat ze alle kanten opschiet, dat ze fladderend door het leven gaat en geen keuzes kan maken. Maar dan heb je het mis. Want al die dingen zijn terug te brengen tot dat wat ze het liefste doet: verhalen vertellen. Verhalen over zichzelf, verhalen over anderen, verhalen die haar boeien, die haar nieuwsgierig maken, verhalen waar ze om moet lachen, verhalen waar ze om moet huilen.

‘We vergeten in de snelheid waarmee ons leven voorbijraast vaak om stil te staan bij onze verhalen’

“Een verhaal is de kern van een mens. Jouw verhaal vertelt wie je bent, waar je van houdt, wat je moeilijk vindt, waar je verdrietig van wordt, wat je blij maakt. We vergeten, in de snelheid waarmee ons leven voorbijraast, vaak om stil te staan bij die verhalen. Misschien dat ik het daarom zo belangrijk vind dat ze worden verteld.”

‘Man, een kind is zo’n game changer’

Haar verhaal op dit moment? Moeder zijn. Zoon Cairo is nu 1 jaar. “Kijk,” roept ze, en laat een video zien waarop hij zijn eerste vijf stappen maakt. “Je bent de grootste fan en cheerleader op zo’n moment en tegelijkertijd moet je gewoon janken. Want ik realiseerde me ook dat hij nu letterlijk bij me weg kan lopen. Man, een kind is echt zo’n game changer.”

Ben je erg veranderd?

“Ja en nee. Aan de ene kant heeft de geboorte van Cairo bijvoorbeeld niks veranderd aan de manier van hoe ik in het leven sta. Maar mijn leven is wel compleet anders. Er is nu een persoon op de wereld die helemaal afhankelijk is van mij. En van Ties, mijn man, natuurlijk. Dat verantwoordelijkheidsgevoel is heel groot en krijg je er zomaar bij als je een kind baart. Dat is best overweldigend.”

‘Eenmaal moeder kun je niet zeggen: ‘Vandaag ben ik geen moeder hoor’

“Eenmaal moeder kun je niet zeggen: nou, vandaag ben ik even geen moeder, hoor. Hoe moe, uitgeput of verdrietig je ook bent. Een kind houdt ook geen rekening met je als je griep hebt of een rotdag omdat je ongesteld moet worden. Daar tegenover staat die onvoorwaardelijke liefde, die ook zo ongelofelijk overweldigend is. Ik kan met Cairo zijn en dan bestaat de rest van de wereld gewoon niet meer.”

‘Het moederschap is overweldigend: in liefde, maar ook in slaaptekort’

“Als hij door de kamer kruipt en zich verwondert over een zonnestraal of een tafelpoot, als we samen een boekje lezen, als hij moet lachen omdat de wind in zijn gezicht blaast, het zijn allemaal lievelingsmomenten die ik met hem beleef. Alsof we samen in een bubbel zitten. Het moederschap is overweldigend in eigenlijk alles: liefde, angst, geluk, slaaptekort.”

