Temptations Stefano geeft toe: ‘Mijn acties waren niet acceptabel’

Pas op! Spoiler alert!

In de nieuwste aflevering van ‘Temptation Island VIPS’ mochten de deelnemers hun ultieme verleider mee op dream date nemen. Stefano, de (ex-?)vriend van Gelina, nodigde niemand minder dan Zwanetta uit om 24 uur met hem door te brengen.

Hoewel de deelnemer de relatietest bijna zonder kleerscheuren had doorstaan, ging hij kort voor het einde tóch de mist in.

Geen spoilers lezen? Stop dan hier.

Tijdens de dream date lopen alle deelnemers en hun verleiders tegen één probleem aan: er staat in iedere kamer maar één bed. Zo ook bij Zwanetta en Stefano, en daarom besluit de zogenaamd betrouwbare jongen in een andere ruimte van het resort te gaan slapen. Maar dan is op camerabeelden te zien dat hij toch de nacht mét de verleidster doorbrengt en aan de geluiden die uit de slaapkamer komen te horen, is het wel héél gezellig geworden.

Respect

Nu die aflevering online is gekomen, wil Stefano iets proberen recht te zetten via Instagram. ‘Ik weet dat jullie antwoorden willen’, schrijft hij. ‘Mijn acties waren niet acceptabel. Als je mij met respect benadert, krijg je mijn respect terug. Er komt een storm aan die ik zie als enorme levensles.’

Genoeg gehoord

In de volgende aflevering zullen de koppels, dus óók Gelina en Stefano, elkaar terugzien. Het voorproefje heeft al verklapt dat het meisje not amused is en zegt ‘genoeg te hebben gehoord’. Of de twee nog samen zijn? Afwachten, maar…

Bron: RTL Boulevard | Beeld: RTL/Videoland