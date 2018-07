Onherkenbaar: zo zag Temptations Rosanna er vroeger uit

Weet je nog dat we eerder deze week lichtelijk in shock waren toen we een oude foto van Temptations Niels op het wereldwijde web aantroffen? Hij blijkt niet de enige die een flinke metamorfose heeft ondergaan. Zijn (ex-?)liefje Rosanna is door de jaren heen ook niet onveranderd gebleven.

Uiteraard was het de alwetende Temptation-expert Michella Kox die het kiekje van onze Roos wist te achterhalen. ‘Rara wie is dit? Zo te zien genoeg laten sleutelen’, schreef ze bij een Facebookpost waarop de jonge Rosanna te zien is. Herken jij de deelneemster van ‘Temptation Island VIPS’?

Beeld: Freddy Koh, Facebook