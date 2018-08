Temptations Rosanna: ‘Ik wilde Niels terugpakken en daar heb ik Alex voor gebruikt’

Het einde van ‘Temptation Island VIPS’ nadert en de deelnemers gaan dan ook bijna hun partners terugzien. Voordat dat gebeurt, hebben de mannen en vrouwen hun ‘temptation’ meegenomen op dream date. Rosanna koos voor Alex, voor wie ze nu geen goed woord meer over heeft. ‘Hij is niet te vertrouwen.’

In de nieuwste aflevering van ‘Temptation Gossip’ schuift Rosanna aan om te kletsen over haar deelname aan ‘Temptation Island VIPS’ en wat er nou allemaal precies is gebeurd in Mexico. Aan Olcay vertelt de deelneemster dat ze spijt heeft van haar overspelige daad in het eerste seizoen van ‘Temptation Island’ waar zij en Niels aan mee hebben gedaan. ‘Als ik terug kon draaien wat ik met Alex heb gedaan, zou ik dat gelijk doen.’

Spijt

Toch heeft ze in het huidige seizoen geroepen dat ze een pornofilm op wilde nemen met Alex en blij was dat ze vorig jaar het bed gedeeld had met de verleider. Die uitspraken konden voor Niels totaal niet door de beugel, en de blondine komt er dan ook op terug: ‘De volgende dag dacht ik: ‘Wat zeg ik nu eigenlijk?’’, zegt ze tegen Olcay. ‘Ik zeg wel vaker dingen waar ik spijt van krijg.’

Stangen

Volgens Rosanna was er één reden waarom ze weer opnieuw voor Alex viel, namelijk hun geschiedenis samen; van fysieke aantrekkingskracht was geen sprake. ‘Ik was echt verdrietig daar en kon nergens terecht’, geeft ze toe. En daar heeft de gespierde verleider maar al te gretig gebruik van gemaakt. ‘Zijn doel is om Niels te stangen. Dat vindt hij gewoon leuk, of zo. Dat merk ik aan alles wat hij doet, deze jongen is niet te vertrouwen. Hij doet waar hij zin in heeft en verandert niet.’ Om er nog een schepje bovenop te doen, doet Rosanna de volgende uitspraak: ‘Ik wilde Niels gewoon terugpakken en daar heb ik Alex voor gebruikt.’

Zwak

Hoe het nu tussen Niels en Rosanna zit? ‘Weet je wat het is, we hebben toch een zwak voor elkaar’, aldus de ‘Temptation Island VIPS’-deelneemster. ‘Ik ga gewoon naar de toekomst toe en laat achter me wat er is gebeurd.’

