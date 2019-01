Het jaar begint heftig voor de 24-jarige Pommeline Tillière. De voormalig deelneemster van ‘Temptation Island’ is er namelijk achtergekomen dat ze lijdt aan een ernstige chronische ziekte.

Lees ook: Daar komt de bruid: Pommeline en Fabrizio zijn verloofd

In een interview met TV Familie doet de geliefde van Fabrizio een boekje open over haar gezondheidssituatie. ‘Al maanden heb ik last van mijn darmen’, begint ze. ‘Bovendien heb ik geen eetlust en vermager ik overduidelijk. Ik voel me ook vaak down en zie er bleek uit. Helemaal niet prettig, dus. Ik voel dat er iets met me aan de hand is, maar ik kan er geen vat op krijgen.’

Ontstekingsziekte

Pommeline besloot de medische molen in te gaan en na een aantal grondige onderzoeken is gebleken dat ze lijdt aan Colitis Ulcerosa. Dit is een chronische ontstekingsziekte aan de dikke darm met een verhoogd risico op darmkanker. Hoewel het een schokkende uitkomst is, is Pommeline wel opgelucht dat ze nu weet wat er met haar aan de hand is. ‘Ook al zit ik er wellicht een leven lang aan vast. Met medicijnen moet de ziekte onder controle te houden zijn. Binnenkort moet ik weer naar de specialist. Ik ben in goede handen.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.