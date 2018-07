Is that really you? Zo zag Temptations Niels er vroeger uit

In 2017 reisde hij met Rosanna af naar Thailand voor hun deelname aan ‘Temptation Island’, eerder dit jaar vloog hij met nog altijd dezelfde vriendin naar Mexico om zich opnieuw te wagen aan de ultieme relatietest. In de tussentijd is Niels niet veel veranderd, maar vergeleken met vroeger toch echt wel.

Lees ook: Wat een transformatie: zo zag Temptations Tijs er vroeger uit

Michella Kox, dé expert en allesweter op het gebied van ‘Temptation Island’, heeft een foto van Niels weten te vinden waarop hij duidelijk nog een stuk jonger en vooral minder breed is. ‘Niels was vast fan van de Backstreet Boys’, grapt de realityster bij de foto.

Momenteel is Niels te zien als deelnemer van ‘Temptation Island VIPS’, dat alleen te zien is via Videoland. Hij doet opnieuw mee aan het programma met zijn vriendin Rosanna, met wie hij ook in een eerder seizoen van ‘Temptation Island’ te zien was. Destijds liet hij wat steekjes vallen en ging zijn vriendin vreemd met verleider Alex, die overigens sinds afgelopen week óók weer zijn opwachting heeft gemaakt in het zonovergoten Mexico. De chaos is al duidelijk losgebarsten, maar of Rosanna opnieuw de fout ingaat met de verleider, zal de tijd moeten leren…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: RTL, Facebook