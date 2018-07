Temptations Niels openhartig over Rosanna met Alex: ‘Ik voelde me echt voor lul staan’

Voor de tweede keer ging hij Niels het ‘Temptation Island’-avontuur aan met zijn geliefde Rosanna, maar opnieuw verliep het weer niet helemaal als gehoopt. In ‘Temptation Gossip’ doet hij een boekje open over zijn gevoelens toen hij zag dat zijn meisje weer leek te vallen voor verleider Alex.

Niels en Rosanna vertrokken vol goede moed naar Mexico om opnieuw hun liefde te testen. Met een paar regels op zak, maar dit keer zou het helemaal goed komen. Eenmaal op de plaats van bestemming ging het echter toch al gauw mis. Rosanna verloor snel haar vertrouwen in Niels en begon meteen weer vol lof te praten over Alex, de verleider met wie ze de vorige keer de mist in was gegaan. ‘Dat voelde als een verlenging van de vorige ‘Temptation Island’. Iedereen was de hele tijd aan het praten over Alex en wat er toen gebeurd is. Alles kwam weer naar boven’, vertelt Niels in ‘Temptation Gossip’. ‘Toen hij ook echt terugkwam werd het me allemaal te veel.’

Helemaal toen hij oog in oog kwam te staan met de verleider, trok Niels het even niet meer. ‘Ik voelde me echt voor lul staan’, zegt hij. ‘Het doet wat met je. Het bracht dingen van de vorige keer naar boven. Dat zat me heel erg dwars. Het is gewoon niet leuk om te zien.’

Troost

Vanaf dat moment zocht Niels troost bij iemand anders. ‘Je ziet je partner zich zo gedragen en dan denk je: what the fuck? Dan heb je de neiging om toenadering te zoeken tot iemand die er wel voor je is.’ En die persoon was de piepjonge Fabiola. De twee kropen bij elkaar in bed, en de trouwe kijkers hebben zelfs al kunnen zien dat Fabiola bij hem introk. Maar, zo verklapt Niels: ‘We hebben geen seks gehad. Het waren vaak gewoon kusjes. Echt zoenen is misschien twee keer gebeurd.’ Hij zegt dan ook nooit verliefd te zijn geweest op de verleidster. ‘Er was wel een vonk, maar verliefdheid is een groot woord.’

Waarom nóg een keer?

Ook geeft Niels antwoord op de vraag die heel ‘Temptation’-kijkend Nederland zich al vanaf het begin afvraagt: wáárom zou je nóg een keer meedoen aan ‘Temptation Island’? ‘Ik deed niet mee om bekend te worden. Ik wilde gewoon laten zien dat we echt een leuk stel zijn, dat we het wél kunnen. Ik wilde laten zien dat het een fout was wat er de vorige keer gebeurd is.’

